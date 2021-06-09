Госдума приняла закон, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных НКО

Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект, запрещающий россиянам участвовать в деятельности нежелательных в России некоммерческих (НКО) и неправительственных (НПО) организаций. Согласно документу, запрет распространяется на граждан, юридические лица и лиц без гражданства, которые проживают на постоянной основе.

Согласно сообщению на сайте нижней палаты парламента, теперь указанным категориям запрещено участвовать деятельности зарубежных организаций, которые устраивают тренинги по влиянию на избирательные кампании и занимаются организацией несанкционированных политических акций.

При этом теперь к нежелательным организациям будут относить те НКО и НПО, которые играли роль посредника с деньгами или имуществом уже признанных нежелательными организаций.

Как отметил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, поправки помогут обеспечить прозрачность в деятельности НКО.