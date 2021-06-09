16-летняя жительницу Алтайского края осудят за кражу денег с карты родственника

16-летнюю жительницу Мамонтовского района осудят за кражу 16 тысяч рублей у родственника. Девушка установила на свой телефон приложение "Сбербанк Онлайн" по просьбе мужчины, а спустя некоторое время решила списать деньги с банковского счета на свои нужды.

Как сообщает пресс-служба Алтайского края, изначально подросток установила приложение чтобы пополнить счет номера телефона мужчины. В феврале 2021 года девушка при помощи СМС-сообщений перевела на свою карту 16 тысяч рублей, которые потратила на себя.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину в содеянном признала полностью. Дело передано в суд для рассмотрения. Кроме того следователем в органы системы профилактики было внесено представление об устранении причин и условий способствующих совершению подобных преступлений.