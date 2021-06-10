Бузову впечатлили слитые в Сеть интимные фото Таюрской

30-летняя Софья Таюрская из группы Little Big снова порадовала поклонников откровенными кадрами, правда, на этот раз не самостоятельно – фотографии опубликовало издание super.ru.

"В распоряжение Super попали неопубликованные откровенные снимки новой девушки Ильи Прусикина", – говорится в описании к посту.

На снимках Таюрская предстала полностью обнажённой. Где-то она прикрывала самые интимные части тела руками и волосами, а где-то даже пришлось ретушировать то, что певица решила не прятать от взора фотографа.

Фото впечатлили еще одну известную певицу – Ольгу Бузову. "Ля какая", – написала исполнительница, сопроводив комментарий смайликом "огонь".

Напомним, в 2020 году пользователи Сети затравили Таюрскую за развод лидера Little Big Ильи Прусикина и его супруги Ирины Смелой. По мнению фанатов коллектива, именно Таюрская стала причиной размолвки пары. Позднее певица подтвердила, что уже несколько месяцев встречается с Прусикиным.