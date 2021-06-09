Блогера Дмитрия Ларина задержали в Санкт-Петербурге

Блогера Дмитрия Ларина задержали возле собственного дома в Санкт-Петербурге. По информации Telegram-канала Baza, его доставили в следственный отдел.

Источник издания отметил, что задержание связано с делом блогера Юрия Хованского, которого задержали по ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма") из-за песни о теракте в "Норд-Осте".

По информации источников, сейчас Ларин даёт показания. Предположительно, он будет проходить по делу свидетелем.

Напомним, что ранее в Санкт-Петербурге задержали блогера Юрия Хованского. Его подозревают в призывах и пропаганде терроризма.

Ряд Telegram-каналов также отмечают, что около года назад блогер исполнил песню, в которой оправдывал теракт в "Норд-Осте", призывал к убийству детей и новым взрывам в метро. В феврале Хованский признался, что ему стыдно за эту песню.