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В Испании призвали открыть въезд в ЕС для туристов, привитых российской вакциной от COVID

, ИА "Амител"
По словам премьер-министра Педро Санчеса, сейчас власти Евросоюза обсуждают этот вопрос
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал разрешить въезд на территорию Евросоюза гражданам, которые прошли вакцинацию от COVID-19 российским препаратом "Спутник V". Об этом политик заявил во время своего визита в Аргентину.

"Осмелюсь сказать, что это, очевидно, вакцины, поэтому они не должны быть препятствием для передвижения между континентами или посещения европейского континента", – цитирует ТАСС слова Санчеса.

При этом Санчес отметил, что сейчас власти Евросоюза обсуждают вопрос въезда в страну для тех, кто прошёл иммунизацию российской вакциной.

Напомним, что Испания с 7 июня открыла границы для привитых туристов, при этом препарат "Спутник V" не вошёл в список препаратов, обеспечивающих въезд в страну.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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