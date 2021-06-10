В Испании призвали открыть въезд в ЕС для туристов, привитых российской вакциной от COVID

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал разрешить въезд на территорию Евросоюза гражданам, которые прошли вакцинацию от COVID-19 российским препаратом "Спутник V". Об этом политик заявил во время своего визита в Аргентину.

"Осмелюсь сказать, что это, очевидно, вакцины, поэтому они не должны быть препятствием для передвижения между континентами или посещения европейского континента", – цитирует ТАСС слова Санчеса.

При этом Санчес отметил, что сейчас власти Евросоюза обсуждают вопрос въезда в страну для тех, кто прошёл иммунизацию российской вакциной.

Напомним, что Испания с 7 июня открыла границы для привитых туристов, при этом препарат "Спутник V" не вошёл в список препаратов, обеспечивающих въезд в страну.