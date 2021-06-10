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Не уродуем, а восстанавливаем. Что происходит со старинным зданием на Интернациональной

, ИА "Амител"
Подрядчик уверяет, что это станет одним из самых красивых зданий Барнаула
Фото: Данил Дегтярёв

Фото: Данил Дегтярёв

Старинный дом по улице Интернациональной, 150, будет полностью отреставрирован, ему вернут его первоначальный облик, сообщил amic.ru Максим Пичужкин, руководитель компании "Стройпоток", которая в качестве подрядчика ведёт работы на объекте. Историк Данил Дегтярёв 9 июня в своём аккаунте Вконтакте написал, что в городе "уродуют памятник архитектуры". "На жилом доме, построенном в начале XX века, сейчас проводят строительные работы. В результате красивая кирпичная кладка, которая шла по уличному фасаду и по одному из торцов здания, почти полностью исчезла". Подрядчик же заявил, что старинный кирпич аккуратно уложен за домом и ждёт реставрационных работ.

Не разрушают, а восстанавливают

По словам Максима Пичужкина, старинный дом никто не разрушает, нет и цели его "изуродовать". Наоборот,  компания пытается исправить нарушения, которые памятнику архитектуры нанёс предыдущий собственник.

"Здание никто не сносит, никто его не убирает. Мы сами против такого. Сейчас идут противоаварийные работы, потому что предыдущий собственник допустил очень много нарушений и здание требуется укреплять. Каждый кирпичик старинного образца мы аккуратно складируем за зданием. Можете приехать, посмотреть. Бережём каждый, даже половинки укладываем", – сказал подрядчик.

По его словам, шум в Сети поднялся из-за демонтированной пристройки, которую возвёл предыдущий собственник. Но изначально у старинного дома её не было, это уже пристрой современных дней.

"Кирпич, который демонтировали и увозили и из-за которого и поднялся шум, это – сами посмотрите – новый кирпич от современной пристройки. Её не должно там быть. Там изначально был деревянный пристрой с резьбой. Он будет восстановлен к концу года", – рассказал Пичужкин.

Все работы идут с разрешения и под контролем управления по архитектуре, подчеркнул подрядчик.

Сейчас компания укрепляет фундамент и обрабатывает дерево, чтобы оно не разрушалось. Через несколько недель – после получения соответствующих разрешений на производство работ по реставрации (сейчас проект проходит экспертизу) – приступят к восстановлению фасада (сейчас у компании есть разрешение только на проведение противоаварийных работ). Пичужкин подчеркнул, что работы ведутся с применением современных технологий. Так, например, при работе с фундаментом применяли спиральные анкеры. "Это укрепление на века", – отметил подрядчик.

Старинный кирпич, которым был облицован фасад, в компании собираются также привести в порядок. "Очистка кирпича будет проходить специальным образом – с помощью мягкого бластинга. Это щадящий способ очистки старинного кирпича, после этого он выглядит как будто только что после печи", – сообщил подрядчик.

Изюминка квартала

По словам Максима Пичужкина, новый собственник здания – частное лицо. "Человеку с самого детства было жаль это здание, и теперь он вкладывает большие средства, чтобы его восстановить".

К реализации проекта подходят очень серьёзно, уверяет подрядчик: "Каждый момент полностью прорабатываем. Пусть люди не боятся – здание сохранится".

Пичужкин отмечает, что восстановленный памятник архитектуры станет местом притяжения горожан. И изюминкой нового квартала, который сейчас возводят вокруг.  

"Новый квартал, который строится, он тоже будет стилизован под старый кирпич. А дом на Интернациональной, 150, будет находиться посередине. Восстановленное, красивое здание станет изюминкой это квартала", – подчеркнул Максим Пичужкин.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

10.06.2021 09:50
- гость -

Этого Дегтярева-кликушу привлечь бы за фейк-ньюс.

10.06.2021 09:55
Гость

Неисповедимы пути господни!
Бывший следователь стал строителем специалистом по антиаварийной реставрации

10.06.2021 10:03
Виктор

Почему сегодняшнего владельца здания называют "частное лицо" и "человек"? Это разве секретная информация, кто именно владеет?

10.06.2021 10:39
М

Даня - молоток! Последний барьер на пути неудержимого катка строительного бизнеса!

10.06.2021 10:59
гiсть

прикольно, будет самый лучший сайдинг)

10.06.2021 11:01
гiсть

Восстановленное, красивое здание станет изюминкой это квартала
---
это точно, даже на фото видно, в каком "плачевном" состоянии находились кирпичи...
не заметили, как наступило время, когда говорить неправду не стыдно, а скорее наоборот

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