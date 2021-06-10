В России могут делать 31 декабря выходным без увеличения числа праздников

Глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что ведомство рассмотрит возможность введения постоянного выходного 31 декабря без увеличения общего числа праздников. Его слова приводят "Известия".

"В перспективе, если мы и будем принимать решение по 31 декабря, думаю, поищем резервы внутри уже существующего количества праздничных дней, без их увеличения", — сказал чиновник.

Ранее стало известно, что 31 декабря в России может навсегда стать выходным днём. По словам Антона Котякова, Министерство труда рассмотрит эту возможность "с учётом ближайшего горизонта". Также он отмечал, что 31 декабря 2022 года также "априори будет нерабочим", поскольку выпадет этот день на субботу.