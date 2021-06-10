Байден намерен сообщить Путину, что "Америка вернулась"

Президент США Джозеф Байден пообещал дать понять президенту России Владимиру Путину, что "Америка вернулась". Такое заявление глава Соединенных Штатов сделал во время выступления перед военными, пишет РИА Новости.
Байден подчеркнул, что начал своё первое зарубежное турне, в рамках которого встретится с российским коллегой.
"Я хочу, чтобы он (Путин, – прим. ред.) знал… США вернулись", – сказал Байден под аплодисменты.
Напомним, что встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джозефа Байдена, пройдёт 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений и ряд других вопросов.
Комментарии
Кирдык скоро америке придёт.
"Америка вернулась"
А куда она уходила?
"Я хочу, чтобы он (Путин, — прим. ред.) знал… США вернулись", — сказал Биден.
Тю!А де ж ты шалавилась???
А зубки-то уже не те! Так что подпиндосничкам придётся несладко. Дядя Сэм денег не даёт, крыша слабеет. Шутка ли, даж самого Алексей Анатольича закрыли на реальный срок! Да они и сами это уже почуяли и расползаются кто куда.
Бидон, она уже при Трампуше возвращалась) А щас куда?
для М
смотри свои на полку не положи, хотя тебе для работы одного языка хватит
10.06.2021 10:51
- гость -
Понимаю, обидно за кумиров, на тех кому молился как светочи демократии. Но лучше раньше смириться с падением Олимпа.
Это что угроза?
Если женщина ушел
А потом опять пришел
Если ты ее простил
Ты не мужчина
Ты не грузин!)))
опять денег из РФ хочется?
народ не даст больше-всё везде.меняется
судя по лгбт и блм политике в пендосии, они вернулись, чтобы встать раком
Старичок, Америка только научила рушится. Она больше не вернётся, а исчезнет из земли, кому врёшь, старческий маразм.
Америка при трампе вынырнула из дерьма, а при бидоне вернулась в него обратно.
Когда десант КНР будет высаживаться на Тайване, в Вашингтон будет молчать в тряпочку, тогда будет окончательно ясно: США - всё.
судя по комментам, М размножается в геометрической прогрессии