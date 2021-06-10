Байден намерен сообщить Путину, что "Америка вернулась"

Президент США Джозеф Байден пообещал дать понять президенту России Владимиру Путину, что "Америка вернулась". Такое заявление глава Соединенных Штатов сделал во время выступления перед военными, пишет РИА Новости.

Байден подчеркнул, что начал своё первое зарубежное турне, в рамках которого встретится с российским коллегой.

"Я хочу, чтобы он (Путин, – прим. ред.) знал… США вернулись", – сказал Байден под аплодисменты.

Напомним, что встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джозефа Байдена, пройдёт 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений и ряд других вопросов.