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Новости

Байден намерен сообщить Путину, что "Америка вернулась"

, ИА "Амител"
Президент США начал своё первое зарубежное турне
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Президент США Джозеф Байден пообещал дать понять президенту России Владимиру Путину, что "Америка вернулась". Такое заявление глава Соединенных Штатов сделал во время выступления перед военными, пишет РИА Новости.

Байден подчеркнул, что начал своё первое зарубежное турне, в рамках которого встретится с российским коллегой.

"Я хочу, чтобы он (Путин, – прим. ред.) знал… США вернулись", – сказал Байден под аплодисменты.

Напомним, что встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джозефа Байдена, пройдёт 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений и ряд других вопросов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

10.06.2021 09:57
- гость -

Кирдык скоро америке придёт.

10.06.2021 10:00
гость

"Америка вернулась"

А куда она уходила?

10.06.2021 10:13
- гость -

"Я хочу, чтобы он (Путин, — прим. ред.) знал… США вернулись", — сказал Биден.
Тю!А де ж ты шалавилась???

10.06.2021 10:36
М

А зубки-то уже не те! Так что подпиндосничкам придётся несладко. Дядя Сэм денег не даёт, крыша слабеет. Шутка ли, даж самого Алексей Анатольича закрыли на реальный срок! Да они и сами это уже почуяли и расползаются кто куда.

10.06.2021 10:48
- гость -

Бидон, она уже при Трампуше возвращалась) А щас куда?

10.06.2021 10:51
- гость -

для М

смотри свои на полку не положи, хотя тебе для работы одного языка хватит

10.06.2021 10:53
М

10.06.2021 10:51
- гость -
Понимаю, обидно за кумиров, на тех кому молился как светочи демократии. Но лучше раньше смириться с падением Олимпа.

10.06.2021 10:57
- гость -

Это что угроза?

10.06.2021 10:57
- гость -

Если женщина ушел
А потом опять пришел
Если ты ее простил
Ты не мужчина
Ты не грузин!)))

10.06.2021 11:03
гость

опять денег из РФ хочется?
народ не даст больше-всё везде.меняется

10.06.2021 11:28
- гость -

судя по лгбт и блм политике в пендосии, они вернулись, чтобы встать раком

10.06.2021 11:35
- гость -

Старичок, Америка только научила рушится. Она больше не вернётся, а исчезнет из земли, кому врёшь, старческий маразм.

10.06.2021 11:37
- гость -

Америка при трампе вынырнула из дерьма, а при бидоне вернулась в него обратно.

10.06.2021 11:51
- гость -

Когда десант КНР будет высаживаться на Тайване, в Вашингтон будет молчать в тряпочку, тогда будет окончательно ясно: США - всё.

10.06.2021 12:37
- гость -

судя по комментам, М размножается в геометрической прогрессии

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