Дорожники ремонтируют полотно на въезде в Барнаул

Рабочие ремонтируют четырёхполосный отрезок трассы на подъезде к Барнаулу. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

"Изношенное покрытие фрезеруют на глубину 3 см, затем укладывают новый слой из битумоминеральной открытой смеси с применением латексной эмульсии. Таким образом дорожники повысят ровность и коэффициент сцепления покрытия с колёсами автомобилей. Технология обеспечивает износостойкость и водонепроницаемость, что позволяет продлить срок службы других конструктивных слоёв дорожной одежды", – сказано в сообщении.

Кроме того, рабочие ремонтируют надземные пешеходные переходы и заканчивают работу по строительству новой линии освещения в Старого моста. Завершить все работы планируют единовременно.