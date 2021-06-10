190 тысяч сосен и елей высадили в алтайском лесничестве

В Залесовском лесничестве Алтайского края высадили 190 тысяч сеянцев ели и сосны на площади 52 гектара. Об этом сообщают в пресс-службе регионального Минприроды.

Посадки прошли в рамках международной акции "Сад памяти" и были приурочены ко Дню эколога. 167 тысяч сосен высадили на площади 40,6 гектара, а 23 тысячи елей – на площади 11,4 гектара. Всего в мероприятии участвовали 23 человека.

"Изначально посадка леса в рамках международной акции должна была пройти на землях лесного фонда площадью 214 га – планировалось высадить 501 тысячу сеянцев и саженцев разных пород. В настоящее время в 30 из 31 лесничеств края силами 1420 лесоводов и добровольцев на площади 223 га высажено 606 тысяч молодых деревьев", – отметили в министерстве.

Официально акция завершится 22 июня у стен Брестской крепости. На территории края последнее в 2021 году мероприятие пройдёт на следующей неделе в Тогульском лесничестве.