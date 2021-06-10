Затяжная депрессия. Фото квартиры задержанного Хованского вызвали шквал обсуждений в Сети

Известного блогера Юрия Хованского задержали в Санкт-Петербурге 9 июня. Его подозревают в призывах и пропаганде терроризма. По версии СК, не позднее 3 июля 2020 года блогер спел в интернете песню, которая содержала оправдание терактов, "создающих опасность гибели людей". Речь идёт о захвате заложников на Дубровке в 2002 году. СК показал видео, на котором блогер заявил, что признаёт вину и раскаивается. Вместе с кадрами задержания в Сети появились фото квартиры, в которой проживает блогер.

"Вся жизнь – это квартира Юрия Хованского, а ты в нём робот-пылесос", – пишут пользователя в соцсетях. На распространяемых снимках видно, что квартира просто усыпана бутылками и окурками. В Рунете бурно отреагировали на новость, высмеивая мусорный апокалипсис блогера-миллионника. Тут же другая часть пользователей отмечают, что ничего смешного в таком бардаке нет: именно так выглядит форма тяжёлой депрессии.

Блогера Юрия Хованского задержали по статье 205.2

Но это нас не интересует. Нас интересует это:

КАК ТАК МОЖНО ЖИТЬ??? pic.twitter.com/0bRkGs14nq — Владичка (@vvvlaaaddd) June 9, 2021

хованского задержали выяснилось что он долго скрывал свою глубокую депрессию а в сеть слили фото его квартиры и люди насмехаются над этим



а мне страшно



страшно что у меня дома похожий срач — леди куплинеска (@vascohotfist) June 9, 2021

ВОЗ рассматривает версию, что коронавирус начался со стола Хованского.

Так сказать не с Ухани, а с Ховани. — zРадио1000ххлв (@zradio1000coclv) June 9, 2021

У блоггера Хованского нашли комнату грязи — Роман Григорьев (@roman_grigoriev) June 9, 2021

⚡Картину Винсента Ван Гога "Маки" нашли под завалами окурков в квартире Юрия Хованского pic.twitter.com/XtAFzdHRLw — ИА "Панорама" (@ia_panorama) June 9, 2021

Если почувствуете себя бесполезным, то вспомните, что в квартире у Хованского есть робот-пылесос pic.twitter.com/SGLypthn8A — Dmitry Soluy (@dmitry_soluy) June 9, 2021

Юрия Хованского зажержали за использование в 2021 году полки на роликах для клавиатуры. pic.twitter.com/fKjiU5K9Ml — Цифровое разложение (@bormatograf) June 9, 2021

Опубликованы фото квартиры Юрия Хованского pic.twitter.com/HCJZ8jT5t4 — ✨Yobangelion 3.0+1.0✨ (@Yobangelion1995) June 9, 2021

Я понимаю Хованского как человека. Этот бардак или как все говорят "срач" — нездоровый. Это полностью ярко выраженный крик о том что человек в глубочайшей депрессии и к сожалению алкоголизм тоже причастен.

Юра просто не смог побороть себя в одиночку. Мне его жаль😞 pic.twitter.com/NnDDfHCsAj — 🐍SoCold⁷🦂 (@evilknowsalie) June 9, 2021

Да, кстати, не осуждайте бардак Хованского. Это нездоровый бардак. По себе знаю. Это бардак тяжелой депрессии и глубокого алкоголизма



Увидите, что квартира такой становится — пора бить тревогу.



И по поводу нездорового бардака, и по поводу ареста: Сегодня Хованский — завтра ты — Татьяна Щукина (@tanchaizer) June 9, 2021

Пылесос в квартире блогера Хованского умер своей смертью. pic.twitter.com/Esd0AAU3vF — Голос Мордора (@spacelordrock) June 9, 2021

В Пулковском парке еще грязнее, чем в квартире Хованского.



Похоже на то, что урны здесь убирают не часто pic.twitter.com/wlwzlFFTFT — Дикий Петербург (@Wild_SPb) June 9, 2021

существует только два вида "прости за беспорядок, не ждал гостей" pic.twitter.com/UPikG6lMQZ — гротеск🏳️‍🌈 (@st_grotesque) June 9, 2021

эм а зачем обыск у хованского, если не нашли ни одного электросамоката — заур поражение (@trinolvur) June 9, 2021