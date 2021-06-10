На Алтае задержали огородника, который выращивал коноплю "для души"

В Алтайском крае полицейские задержали жителя Славгорода, подозреваемого в незаконном выращивании конопли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Ранее судимый горожанин оборудовал на своей даче участок в селе Весёлом. Там он и ухаживал за посаженными растениями. При обыске стражи порядка насчитали у него 152 куста конопли.

Огородник признал свою вину. Полицейским он также признался, что занимался посадками "для души".

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры". Также мужчине предъявили подписку о невыезде.