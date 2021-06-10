Четыре пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае

Четыре пациента с COVID-19 умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Общее количество летальных исходов в регионе выросло до 3302, сообщает краевой оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в лабораториях подтвердили 63 случая заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала пандемии достигло 52 215. Выздоровели 46 985 человек (+58 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 33, Рубцовск – 7, Бийск – 6, Павловский район – 5, Шелаболихинский район – 4, Топчихинский район – 3, Бийский и Тальменский районы – по 2 заболевших, Усть-Пристанский район – 1.

В тяжёлом состоянии сейчас находится 161 пациент, из них 70 – на ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 237 коек.