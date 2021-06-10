Барнаульцы могут бесплатно посмотреть на солнечное затмение через телескоп

Барнаульский планетарий приглашает желающих понаблюдать за солнечным затмением. Увидеть явление можно будет сегодня с 18 до 20 часов.

"На астроплощадке, рядом с планетарием, будут установлены телескопы, с помощью которых можно следить за ходом затмения, а также вы сможете полюбоваться редким небесным явлением через специальные солнечные фильтры", – сказано в сообщении.

Также под куполом планетария гостям покажут две программы, посвящённые Солнцу.

Понаблюдать за затмением можно бесплатно, а за билет на программу нужно будет заплатить от 100 до 150 рублей.

Напомним, что максимальная фаза явления в Алтайском крае наступит в 19:07 по местному времени.