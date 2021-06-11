Реальная польза: специалисты "Росводоканала Барнаул" предлагают инновации

Молодые специалисты "Росводоканала Барнаул" представили свои работы на научно-практической конференции предприятия. Мероприятие прошло в минувшие выходные, дав старт региональным научным форумам ещё в семи водоканалах отраслевого холдинга.

Свои работы по темам "Производство и технологии", "Развитие бренда" и "Поддержка бизнеса" представили 18 молодых специалистов. Некоторые исследования касались усовершенствования уже существующих методов работы, а некоторые предлагали нововведения.

"Каждую научно-практическую конференцию молодые специалисты приятно нас удивляют. Темы работ и сами исследования с каждым годом всё серьёзнее и интереснее. И самое главное – мы внедряем предложения ребят и видим реальную пользу для предприятия", – рассказал генеральный директор "Росводоканала Барнаул" Андрей Полюго.

Так, в прошлом году главный механик Андрей Павлюченко предложил вместо закупки дорогостоящих запчастей для оборудования их изготовление, что позволило сократить затраты в шесть раз. В этом году молодой сотрудник Юлия Мягкова предложила способ усовершенствования процесса осветления воды. Сейчас для этого используют флокулянт, но, если добавить ещё один реагент, избавление воды от мутности станет проще и дешевле.

Восемь участников, занявших призовые места в своих секциях, готовятся представить Барнаул на корпоративной научно-практической конференции группы компаний "Росводоканал" этой осенью.