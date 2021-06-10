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Новости

Единороссы создали рабочую группу, которая напишет программу к выборам в АКЗС

, ИА "Амител"
Документ будет готов к августу, над его созданием будут работать 27 человек
Фото: altai-ter.er.ru

Фото: altai-ter.er.ru

Реготделение "Единой России" в Алтайском крае запустило работу над предвыборной программой. С ней партия пойдёт на выборы в АКЗС в сентябре. Для составления документа была собрана рабочая группа. Её состав утвердили на партийной конференции 9 июня, сообщает пресс-служба ЕР.

В рабочую группу вошли главы муниципалитетов, депутаты Госдумы и Алтайского Заксобрания, ректоры крупнейших вузов края, представители "Народного фронта", общественных объединений региона, предприниматели и учёные.

"На конференции губернатор региона особо подчеркнул, что предвыборная программа, а, по сути, программа развития региона на ближайшие годы должна быть написана с учётом мнений экспертов, представителей общественности. Мы собрали специалистов из самых разных сфер и уверены, что напишем программу эффективного развития", – прокомментировал руководитель регионального исполкома партии Денис Голобородько.

Рабочую группу по разработке программы возглавил председатель Совета регионального отделения ассоциации юристов России, директор юринститута АлтГУ Антон Васильев. По его словам, в основу документа ляжет федеральная программа партии, но при разработке будут учитываться и региональные особенности – проработка мер поддержки сельского хозяйства, также будет сделан упор на борьбу за воспитание и удержание талантливых кадров в крае.

"Уверен, что программа должна быть народной. В ней однозначно будут использованы те наказы, которые озвучили избиратели кандидатам предварительного голосования. Считаю, что документ не должен быть программой стабилизации – это должна быть программа прорывного развития региона. Тогда её, безусловно, поддержат люди", – сказал Васильев.

Первое заседание рабочей группы пройдёт в ближайшее время. Готовый документ будет представлен и утверждён на региональной конференции в августе.

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

10.06.2021 15:20
гость

напишет программу к выборам в АКЗС

1. Снижение пенсионного возраста
2. Базовый доход 15 тыс в месяц для тех, у кого доход менее 250 тыс в год, 10 тыс у кого от 250 тыс до миллиона, 5 тыс у кого от миллиона до 10 миллионов (например, для Томенко), у кого больше 10 миллионов в год, им и так хорошо
3. Полное освобождение от налогов тех, у кого доход менее 250 тыс в год, 10 % налога для тех, у кого от 250 тыс до миллиона, 15 % у кого от миллиона до 10 миллионов (например, для Томенко) и 20 % у кого больше 10 миллионов в год

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