Экспортный совет при губернаторе создали в Алтайском крае

В Алтайском крае создали Экспортный совет, председателем которого стал Виктор Томенко. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Основными задачами нового коллегиального органа станут координация реализации региональных проектов, разработка предложений и рекомендаций по вопросам развития экспортного потенциала Алтайского края, содействие выходу региональных компаний на внешние рынки и реализация мероприятий, направленных на повышение эффективности экспортной деятельности в крае", – говорится в сообщении.

В состав Экспортного совета вошли представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных объединений и предприниматели.