На Алтае будут судить мужчину, который ударил собутыльника ножом в шею и в грудь

40-летний житель Мамонтовского района пойдёт под суд по обвинению в покушении на убийство знакомого, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

В конце марта во время застолья между двумя знакомыми мужчинами произошла ссора из-за незначительного повода, которая переросла в обоюдную драку. Чтобы расправиться с обидчиком, сельчанин не менее двух раз ударил его ножом в область шеи и груди.

Однако убить 47-летнего собутыльника злоумышленнику не удалось. Потерпевшему успели оказать квалифицированную медицинскую помощь.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением передали на рассмотрение в суд.