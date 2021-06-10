В России могут изменить правила оформления ОСАГО

Госдума планирует принять поправки, которые освободят россиян от обязанности предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для оформления ОСАГО. Об этом сообщает "Коммерсант".

Депутат Алексей Изотов рассказал, что инициатива согласована с Минтрансом, Минфином, ЦБ и МВД. Её также одобрили в правительстве.

Необходимость изменений парламентарий объяснил тем, что во время пандемии сократилось число станций техобслуживания. Люди вынуждены стоять в очередях, чтобы провести ТО.

По данным издания, поправки могут вступить в силу уже 22 августа 2021 года.

Ранее в Минцифры рассказали о сроках изменения правил покупки и продажи подержанных автомобилей. Новый сервис для автомобилистов на базе портала "Госуслуги" заработает во второй половине 2021 года.