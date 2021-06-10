В России могут изменить правила оформления ОСАГО

Госдума планирует принять поправки, которые освободят россиян от обязанности предъявлять диагностическую карту по итогам ТО для оформления ОСАГО. Об этом сообщает "Коммерсант".
Депутат Алексей Изотов рассказал, что инициатива согласована с Минтрансом, Минфином, ЦБ и МВД. Её также одобрили в правительстве.
Необходимость изменений парламентарий объяснил тем, что во время пандемии сократилось число станций техобслуживания. Люди вынуждены стоять в очередях, чтобы провести ТО.
По данным издания, поправки могут вступить в силу уже 22 августа 2021 года.
Ранее в Минцифры рассказали о сроках изменения правил покупки и продажи подержанных автомобилей. Новый сервис для автомобилистов на базе портала "Госуслуги" заработает во второй половине 2021 года.
Комментарии
Для чего тогда вообще ТО ? Упразднить как ненужную кормушку для некоторых категорий граждан.
1633. Прав. Сегодня все авто обслуживание проходят на Сто. Каждый гражданин отвечает за тех состояние своего авто.
Давно пора отменить ТО. Дать полномочия ГИБДД отправлять на ТО автомобили которые имеют явные признаки неисправности или раздолбанный внешний вид!
всё логично.. не выгодно запрещать осаго без ТО т.к., большинство людей закон уважают и добудут ТО или машина без ОСАГО встанет. Если есть ОСАГО авто движется, нет ТО - камеры автоматически штаф делают, каждый день. Прибыль, однако.