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Одна полоска: основные причины женского бесплодия и где его лечить

, ИА "Амител"
Бесплодие у женщин часто можно вылечить, если вовремя выявить причину

Примерно каждая десятая пара сталкивается с проблемами зачатия. И в 30% случаев причину находят у женщины. Безуспешные попытки завести ребёнка в течение полугода должны стать поводом обратиться к врачу, чтобы найти и по возможности устранить причину бесплодия. Среди множества причин, снижающих женскую фертильность, можно выделить несколько самых распространённых.

Полип эндометрия

Так называют образование в матке из тканей эндометрия. Полип работает как спираль и практически не оставляет шансов забеременеть. Оплодотворённая яйцеклетка спускается из фаллопиевой трубы в матку и не может закрепиться на эндометрии с неровностью. Даже если эмбрион вжился, со временем велик риск выкидыша.

Эндометриальные полипы составляют 25% всех гинекологических патологий. После их успешного удаления беременность можно планировать через 2-3 цикла.

Непроходимость маточных труб

Под влиянием различных факторов – врождённой аномалии, выкидыша, аборта, воспалительного процесса – в фаллопиевой трубе образуется спайка. Это делает невозможным проход сперматозоидов к яйцеклетке, чтобы её оплодотворить. Для лечения патологии используют метод лапароскопии.

Миома матки

Уплотнение из мышечных тканей матки встречается у 30% женщин репродуктивного возраста. Болезнь вызвана гормональным сбоем – увеличением уровня эстрогена. Крупные образования могут перекрывать вход в маточную трубу и мешать проходу сперматозоидов для оплодотворения яйцеклетки. В матке с миомными образованиями снижена сократительную способность и затруднена передача питания плода.

При выявлении узлов, угрожающих фертильности, проводится их лечение или удаление.

Эндометриоз

Малоизученная болезнь, характеризуется разрастанием эндометриоидной ткани в стенки матки, маточные трубы, яичники, внутренние органы женщины. Основная версия патологии – гормональные нарушения. При запущенной форме эндометриоза вероятность бесплодия повышается. Необходимо хирургическое лечение вместе с гормональной терапией.

Низкий уровень АМГ

Антимюллеров гормон – это главный маркер репродуктивного резерва человека. Его низкий уровень говорит о частых менструальных циклах без овуляции. В этом случае не созревает яйцеклетка, способная к оплодотворению. Уровень АМГ ниже 1 нг/мл считается низким и повышает риски бесплодия. Таким женщинам предлагают беременность с помощью ЭКО.

Иммунологическое бесплодие

Сперма мужчины является инородным веществом для организма женщины, на который иммунитет вырабатывает антитела. В большинстве случаев для успешного зачатия ребёнка во время овуляции происходит снижение этих антител. В некоторых случаях сохраняется высокий уровень отторжения мужских половых клеток и препятствует оплодотворению.

Для диагностики женщина сдаёт кровь на антиспермальные тела, посткоитальный тест.

Нужно отметить, что с возрастом репродуктивный резерв снижается у обоих полов. Чем быстрее пара начнёт обследоваться, тем быстрее доктор выявит причину бесплодия и проведёт лечение для успешного зачатия ребёнка. Например, в клинике "План Б" https://planb.center/ работают специалисты высочайшей квалификации. Здесь гарантируют индивидуальный подход к каждому пациенту.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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