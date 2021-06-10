Четверть барнаульских подростков собираются найти работу на лето

Четверть барнаульцев до 18 лет планируют найти работу на период летних каникул. Об этом amic.ru сообщили специалисты сервиса "Зарплата.ру".
Опрос среди родителей подростков 13-18 лет показал, что 21% детей школьного возраста планируют в этом году найти работу на лето. Дети практически половины респондентов (46%) готовы начать работать как можно раньше, чтобы получить трудовой опыт и первый собственный доход. 4% отметили, что их дети уже работают.
Наиболее подходящей для подростков родители посчитали профессию официанта – её выбрали 39% опрошенных. При этом каждый третий барнаульский родитель признался, что для детей не хватает подходящих вакансий, а каждый пятый сообщил, что не смог найти работодателя, который согласился бы оформить несовершеннолетнего работника официально.
Комментарии
И санитарную книжку будут оформлять?
Редакции АМИК бы сделать материал на эту тему - сезонное трудоустройство 14-16 летних. И спросить бы этот сайт Зарплата.ру какие это такие у них вакансии есть. Только от 18 лет. Даже курьером только с 18 лет. Какие тут официанты... Мне вот интересно - а как они собрались делать несовершеннолетнему сан. книжку, без которой какбэ нельзя работать официантом? Или нельзя, но если хочется - то можно?
А что, санитарная книжка только с 18?
У знакомой девочки в 15-16 лет работали летом. За городскими клумбами ухаживали, сажали, пололи. То ли через администрацию устраивались, подробностей не знаю.