Четверть барнаульских подростков собираются найти работу на лето

Четверть барнаульцев до 18 лет планируют найти работу на период летних каникул. Об этом amic.ru сообщили специалисты сервиса "Зарплата.ру".

Опрос среди родителей подростков 13-18 лет показал, что 21% детей школьного возраста планируют в этом году найти работу на лето. Дети практически половины респондентов (46%) готовы начать работать как можно раньше, чтобы получить трудовой опыт и первый собственный доход. 4% отметили, что их дети уже работают.

Наиболее подходящей для подростков родители посчитали профессию официанта – её выбрали 39% опрошенных. При этом каждый третий барнаульский родитель признался, что для детей не хватает подходящих вакансий, а каждый пятый сообщил, что не смог найти работодателя, который согласился бы оформить несовершеннолетнего работника официально.