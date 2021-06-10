Жителей Алтайского края предупреждают о заморозках

Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о предстоящих заморозках. Об этом сообщают в региональном гидрометцентре.

В ночь с 10 на 11 июня температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, местами в северо-восточных и предгорных районах на почве заморозки до -1 градуса.

В региональном ГУ МЧС жителям края напомнили о соблюдении правил безопасности при использовании печей и нагревательных приборов.

В ведомстве отметили, что в период заморозков люди активнее используют отопительные приборы. Спасатели порекомендовали не оставлять их без присмотра, не использовать самодельные обогреватели и не перегружать проводку.