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Жителей Алтайского края предупреждают о заморозках

, ИА "Амител"
Местами температура опустится до -1 градуса
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Синоптики предупреждают жителей Алтайского края о предстоящих заморозках. Об этом сообщают в региональном гидрометцентре. 

В ночь с 10 на 11 июня температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, местами в северо-восточных и предгорных районах на почве заморозки до -1 градуса.

В региональном ГУ МЧС жителям края напомнили о соблюдении правил безопасности при использовании печей и нагревательных приборов. 

В ведомстве отметили, что в период заморозков люди активнее используют отопительные приборы. Спасатели порекомендовали не оставлять их без присмотра, не использовать самодельные обогреватели и не перегружать проводку.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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