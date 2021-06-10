Девять барнаульских полицейских уволили за "сливы" данных о смертях похоронщикам

Девять барнаульских полицейских уволили за продажу данных о смертях похоронной службе. Они имели доступ к информационной системе "Протей-РФ", благодаря чему сообщали главе муниципальной похоронной службы Виталию Иконникову информацию о смертях.

Как сообщает "Алтапресс", увольнения связаны с делом МУП "Специализированная похоронная служба" Барнаула. Её экс-директор Виталий Иконников вместе со своим отцом руководил городским мероприятием, однако деньги за ритуальные услуги и принаделжности шли "мимо кассы", в карман к Иконниковым.

Таким образом отец с сыном работали с конца 2019 по начало 2020 года, после чего их преступную схему раскрыли правоохранителей. Всего в неё были вовлечены 20 похоронных агентов, которые даже не подозревали о том, что оказывают услуги в "серую".

Расследуя дело сотрудники СУ СКР по Алтайскому краю вышли на сотрудников дежурной части барнаульской полиции. Выяснилось, что все они имели доступ к ведомственной системе "Протей-РВ", в которую как раз и стекаются сообщения о чьей-то смерти.

Полицейские брали из системы сведения и высылали их Иконникову-старшему через Whats-App или СМС, сообщая адрес родственников. Тот в свою очередь пересылал их похоронным агентам, которые выезжали на место.

Всего полицейские помогли похоронным агентам заключить 4473 договора, за каждый из которых полицейские получали по 600 рублей наличными.

Также по версии следствия каждый сотрудник дежурной части имел собственный позывной, который пересала вместе с адресом. Для обозначения использовались цифры – "500", "88", "13" и другие. Раскрыл эту схему один из полицейских, который получал деньги от похоронщиков и передавал их коллегам.