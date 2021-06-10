Крупным торговым сетям в России могут запретить работать ночью и по выходным

В нескольких регионах России работу крупных торговых сетей по выходным и ночами могут ограничить. Об этом сообщают "Известия".

В тексте обращения к помощнику президента России Максиму Орешкину сказано, что крупные ритейлеры доминируют в регионах, что создает проблемы в отрасли.

В связи с этим в комитете Совфеда по экономической политике подготовили инициативу, которая должна помочь сбалансировать конкуренцию в торговле между представителями малого и среднего предпринимательства и крупным бизнесом.

Некоторые эксперты выступают против таких мер. В Исследовательском центре НИУ ВШЭ отметили, что выбирать время работы — прерогатива самих сетей.