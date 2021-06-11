"Это нонсенс". Барнаульцы не хотят покупать сверхдорогие новостройки и выбирают "вторичку"

Жители Барнаула теряют интерес к новостройкам: стоимость квадратного метра на некоторые сегменты уже перевалила за 80 тыс. рублей. Такие цены отпугивают покупателей, планировавших вложиться в долёвку. Эксперты говорят, что интерес сместился в сторону вторичного рынка, где можно найти более доступные варианты, чем в новостройках.
А надо ли?
Ажиотаж, который царил на рынке недвижимости Барнаула почти год, прошёл. С конца мая риелторы отмечают резкое снижение спроса у покупателей. Напомним, ещё в декабре 2020 года специалисты по недвижимости были в шоке и рассказывали о такой тенденции, как многократное бронирование квартир. Так, руководитель одной из крупнейших строительных компаний города сообщил amic.ru: на каждую квартиру в ЖК, который ещё даже не вышел на рынок, поступало до пяти броней.
Однако на новостройки, продажи в которых стартовали с конца мая 2021 года, очередей уже нет.
"Строители цены повышают, и на "первичку" они значительно перепрыгнули "вторичку". На рынок вышли новые ЖК, но когда ставишь бронь, думаешь: "А надо ли?" Ведь сейчас можно купить квартиру в уже построенном доме дешевле, чем долёвку, которая будет сдана только через два-три-четыре года. И это нонсенс. Разница лишь в том, что на долёвку распространяются программы льготной ипотеки, а в готовом доме – нет, так как квартиры продают собственники, а не застройщик, и это уже "вторичка", поэтому ставка по ипотеке будет чуть выше", – объясняет руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.
По его оценке, долёвки могут быть дороже построенных квартир (варианты сопоставимы по площади и локации, – прим. ред.) на несколько сотен тысяч рублей. Логично, что в таком случае покупатель выберет наиболее доступный по цене лот.
"Есть дом, сдача которого запланирована на 2023-2024 год. В нём "евродвушка" 46 квадратных метров продаётся за 3,056 млн рублей. А вот квартира 42 "квадрата "в доме, который совсем скоро будет сдан, стоит 2,75 млн рублей (её продаёт не девелопер, а покупатель, – прим. ред.)", – отмечает эксперт.
Если подобрать квартиру на первичном рынке не получается, то покупатели уходят в "глубокую вторичку" – дома, которые построены несколько лет назад.
В то же время барнаульцы не хотят приобретать квартиры в хрущёвках и в старом фонде. Поэтому, предполагает эксперт, скоро эти сегменты могут значительно подешеветь.
"На "вторичке" много жилья, которое морально устарело. Там цена будет падать. Квартиры в двухэтажных домах, в хрущёвках будут дешеветь. На них цены задрали в прошлом году, а спроса нет. Молодёжь предпочитает новые дома", – отмечает он.
А будут ли новостройки дешеветь?
Несмотря на снизившийся спрос на новые квартиры, их стоимость вряд ли пойдёт вниз, считают эксперты. Главная причина – в удорожании строительных материалов* и повышении тарифов на грузоперевозки. Всё это влияет и на себестоимость жилья. Если цены на "долёвки" в Барнауле и откатятся назад, то не намного, максимум на 50-100 тысяч рублей.
"Сейчас цены на пике, есть мнимое ощущение, что ставки по ипотеке вырастут и жильё подешевеет. Но не факт. Например, в марте 2015 года стоимость квартир "заморозилась", год находилась на одном уровне, а затем начала чуть-чуть снижаться. Правда, лишь на 50 тыс., на 100 тыс. рублей. Но все помнят, как в прошлом году квартиры в городе подорожали на 500-700 тыс. рублей, некоторые лоты – на миллион. И даже если цены упадут, то явно уже никогда не вернутся к уровню 2020 года", – считает руководитель агентства недвижимости "Перспектива24" Дмитрий Дворядкин.
Цены на квартиры в Барнауле
Стоимость квартир в Барнауле за год выросла минимум на 25%. В начале лета 2021-го однокомнатные квартиры (33-37 квадратных метров) в строящихся домах продают от 2,3 млн рублей. Цены на двухкомнатные (50-57 "квадратов) составляют около 3 млн рублей, на четырёхкомнатные (свыше 65 квадратных метров) – около 4 млн рублей.
*По информации Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), за год сортовой металлопрокат подорожал на 80%, оцинкованный лист – на 100%, кабельная продукция – на 40%, радиаторы – на 10%, газобетон – на 30%, экструдированный пенополистирол – на 50%, фанера – на 50%, отделочные материалы – на 25%.
Комментарии
Нонсенс это продолжать строить в давно морально устаревшем формате и на голубом глазу надеется что за ЭТИМ очереди будут выстраиваться. Аллё граждане девелоперы! На дворе 21 век и ваши человейники всё меньше и меньше будут привлекать покупателей. Поток жителей районов которые готовы купить всё что угодно, он ведь не бесконечен.
Сами виноваты в росте цен. Не покупать квартиры, табак, алкоголь, авто м тд. Только продукты.
11.06.2021 08:05
АБОРИГЕН
А откуда у жителей районов деньги на такую крупную покупку, которую далеко не каждый барнаулец может себе позволить?
Вот так купи квартиру а рядом с ней через 3-5 года фасад в фасад поставят еще один такой же. И я же буду виноват. Так лучше старый фонд с уютным благоустройством взять и по цене ниже, и по качеству как показывает опыт лучше.
11.06.2021 08:10
Виктору
Про теневой сектор экономики слышал, не? Много людей в районах живут получше некоторых барнаульцев. Просто крутится народ и от налогов уходит как может!
Покупаем покупаем долевочки в столице мира по активнее. 80 тыс за квадрат - отличная цена, будет по 100 скоро. Забудьте про японский сценарий: там цены на недвижимость не растут с 1990 года. Но мы ведь всегда идём своим путём. В столице мира недвижимость дорожает всегда как в Лондоне и Нью-Йорке. Это же очевидно и для жителя Панкрушихи и для жителя Табунов
11.06.2021 08:10
Виктор
Вопрос риторический.
11.06.2021 08:19
- гость -
Как будто нашему городу не хватает таких купи-продаев и хочешь-жить-умей-вертунов, про которых вы пишете, которые не платили налоги там, а теперь хотят заниматься тем же самым здесь...
11.06.2021 08:10
Виктор
А очень много квартир скупают те, кто потом на этом бизнес делает. т.е как правило, сдает жилье. Этажами уже выкупают. В ватсапе в группах новых домов на вопрос - давайте организуемся кто в какой квартире живет, очень часто отвечают в стиле : Иванов - 1,2,3,4.. Петров 17, 18,19... и т.п.
11.06.2021 08:31
Виктор
Что интересно,по мнению гостя,их в деревнях всё больше и больше!!!
Ну а как не упадет спрос на новостройки. Во-первых, качество новых квартир по цене менее 5 лямов зачастую стало хуже хрущевок. Хотя по площади и побольше.
Во-вторых, в хрущевках все таки с парковками полегче. В девятках потяжелее, но хоть как то. А в нынешних высотках в принципе нормально припарковаться это не закономерность, а большая удача. Кому это надо? Тем более машину покупают гораздо раньше чем квартиру.
В-третьих, на вторичке как правило как построено, так и будет стоять. Исключение это точечные застройки. А вот там где новостройки, там очень высока вероятность того, что окно с хорошим видом года через четыре превратится в окно с вилом на соседа. И чем лучше вид, тем более высока эта вероятность.
Так что, господа застройщики, люди и хотели бы в новые дома, но причин этого хотеть у них все меньше и меньше.
11.06.2021 08:40
- гость -
Скоро (когда новые рантье таким образом ещё подкопят деньжат), возможно, будет и такое: "1 подъезд все квартиры — Иванов. 2 подъезд все квартиры — Петров". Или даже "Это доходный дом
купцаСидорова"
11.06.2021 08:12
- гость -
Все верно, только для старого фонда придумали реновацию, это тоже можно ожидать.
для старого фонда придумали реновацию
Да хоть бы аварийки расселили, которые уже сегодня реально разваливаются! А их полно в городе!
На текущий месяц застройщики возводят в регионе 988 тысяч квадратных метров в многоквартирных домах в совокупности. Из них реализовано лишь 56 % или 549 тысяч кв. м.
Доля непроданного жилья составляет 44 %, при этом 17 % площадей ещё даже не начинали продавать.
Это объясняется тем, что у застройщиков часто остаются в продаже квартиры, на которые не находятся покупатели не только на этапе возведения, но даже через 5-10 лет после сдачи объекта. /
Инфа от Катуни 24
11.06.2021 09:03
тю!
Смотрите опыт мск, там вроде как раз всякое дикое жилье аварийное и не расселяли) только хрущи которые в Германии до сих пор стоят))
11.06.2021 08:53
Гость
реновацию проведут не при вашей жизни, не беспокойтесь!
11.06.2021 09:05
- гость -
Очень странная мысль. Вы почему то думаете что ренновация это благо а не очередной распил, все они сделают не беспокойтесь, пока через ипотеку дешевую замутили схему с человейниками, реновация на горизонте.
А где новые заводы, фабрики?
Где будет работать миллион жителей Барнаула?
В том же Китае застройка комплексная. Помещения для производства со складами, путями и мощным электричеством строит государство для сдачи за копейки производителям, а рядом жилые корпуса. Так и с пробками борются. Очень значительная часть людей у них работает в шаговой доступности от места проживания.
11.06.2021 09:23
- гость -
Но уезжает тоже много людей
А кому нужныэти новостройки без детских садов и школ. Одни пивнухи на первых этажах и ор каждую ночь вновь прибывших городских жильцов.
11.06.2021 09:23
- гость -
Батенька, какие фабрики, заводы, да еще и за копейки? Вы страну не перепутали? В государстве, у которого завтра очередной ДР, это не в чести, здесь гроши (грошищи) платят за развал того что было до них построено. А ляпают очередные ТЦ, что бы продавать как раз то самое дешевое китайское в трИдорога. Российская мОдель капитализма.
Себестоимость квадрата при наличии собственного завода ЖБИ 15-20 тыс за квадрат. А хотелки и на взятки чиновникам за коммуникации и землю будут только расти!!!