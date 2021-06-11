"Это нонсенс". Барнаульцы не хотят покупать сверхдорогие новостройки и выбирают "вторичку"

Жители Барнаула теряют интерес к новостройкам: стоимость квадратного метра на некоторые сегменты уже перевалила за 80 тыс. рублей. Такие цены отпугивают покупателей, планировавших вложиться в долёвку. Эксперты говорят, что интерес сместился в сторону вторичного рынка, где можно найти более доступные варианты, чем в новостройках.

А надо ли?

Ажиотаж, который царил на рынке недвижимости Барнаула почти год, прошёл. С конца мая риелторы отмечают резкое снижение спроса у покупателей. Напомним, ещё в декабре 2020 года специалисты по недвижимости были в шоке и рассказывали о такой тенденции, как многократное бронирование квартир. Так, руководитель одной из крупнейших строительных компаний города сообщил amic.ru: на каждую квартиру в ЖК, который ещё даже не вышел на рынок, поступало до пяти броней.

Однако на новостройки, продажи в которых стартовали с конца мая 2021 года, очередей уже нет.

"Строители цены повышают, и на "первичку" они значительно перепрыгнули "вторичку". На рынок вышли новые ЖК, но когда ставишь бронь, думаешь: "А надо ли?" Ведь сейчас можно купить квартиру в уже построенном доме дешевле, чем долёвку, которая будет сдана только через два-три-четыре года. И это нонсенс. Разница лишь в том, что на долёвку распространяются программы льготной ипотеки, а в готовом доме – нет, так как квартиры продают собственники, а не застройщик, и это уже "вторичка", поэтому ставка по ипотеке будет чуть выше", – объясняет руководитель агентства недвижимости "Ключ-Риэлт" Константин Никитеев.

По его оценке, долёвки могут быть дороже построенных квартир (варианты сопоставимы по площади и локации, – прим. ред.) на несколько сотен тысяч рублей. Логично, что в таком случае покупатель выберет наиболее доступный по цене лот.

"Есть дом, сдача которого запланирована на 2023-2024 год. В нём "евродвушка" 46 квадратных метров продаётся за 3,056 млн рублей. А вот квартира 42 "квадрата "в доме, который совсем скоро будет сдан, стоит 2,75 млн рублей (её продаёт не девелопер, а покупатель, – прим. ред.)", – отмечает эксперт.

Если подобрать квартиру на первичном рынке не получается, то покупатели уходят в "глубокую вторичку" – дома, которые построены несколько лет назад.

В то же время барнаульцы не хотят приобретать квартиры в хрущёвках и в старом фонде. Поэтому, предполагает эксперт, скоро эти сегменты могут значительно подешеветь.

"На "вторичке" много жилья, которое морально устарело. Там цена будет падать. Квартиры в двухэтажных домах, в хрущёвках будут дешеветь. На них цены задрали в прошлом году, а спроса нет. Молодёжь предпочитает новые дома", – отмечает он.

А будут ли новостройки дешеветь?

Несмотря на снизившийся спрос на новые квартиры, их стоимость вряд ли пойдёт вниз, считают эксперты. Главная причина – в удорожании строительных материалов* и повышении тарифов на грузоперевозки. Всё это влияет и на себестоимость жилья. Если цены на "долёвки" в Барнауле и откатятся назад, то не намного, максимум на 50-100 тысяч рублей.

"Сейчас цены на пике, есть мнимое ощущение, что ставки по ипотеке вырастут и жильё подешевеет. Но не факт. Например, в марте 2015 года стоимость квартир "заморозилась", год находилась на одном уровне, а затем начала чуть-чуть снижаться. Правда, лишь на 50 тыс., на 100 тыс. рублей. Но все помнят, как в прошлом году квартиры в городе подорожали на 500-700 тыс. рублей, некоторые лоты – на миллион. И даже если цены упадут, то явно уже никогда не вернутся к уровню 2020 года", – считает руководитель агентства недвижимости "Перспектива24" Дмитрий Дворядкин.

Цены на квартиры в Барнауле

Стоимость квартир в Барнауле за год выросла минимум на 25%. В начале лета 2021-го однокомнатные квартиры (33-37 квадратных метров) в строящихся домах продают от 2,3 млн рублей. Цены на двухкомнатные (50-57 "квадратов) составляют около 3 млн рублей, на четырёхкомнатные (свыше 65 квадратных метров) – около 4 млн рублей.

*По информации Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), за год сортовой металлопрокат подорожал на 80%, оцинкованный лист – на 100%, кабельная продукция – на 40%, радиаторы – на 10%, газобетон – на 30%, экструдированный пенополистирол – на 50%, фанера – на 50%, отделочные материалы – на 25%.