18 июня состоится предпоследняя в нынешнем созыве сессия Алтайского Заксобрания. Повестка летней сессии АКЗС оказалась как никогда насыщенной: за несколько часов народным избранникам нужно успеть рассмотреть 32 (!) вопроса. Депутаты успеют послушать доклад детского омбудсмена Ольги Казанцевой (наверняка её спросят о резонансных ЧП с детьми), запретят курить вейпы в общественных местах, раздадут земли казакам для занятий сельским хозяйством. Ну и назначат новые выборы в АКЗС.

После сессии парламентарии со спокойной совестью уйдут на летние каникулы. В следующий раз они соберутся только в конце августа, а уже 19 сентября жители региона выберут новый состав краевого парламента.

Отчёт детского омбудсмена

Жаркую дискуссию в парламентском центре может вызвать отчёт о деятельности уполномоченного по права ребёнка в Алтайском крае Ольги Казанцевой. Количество происшествий с детьми в последнее время в крае выросло в несколько раз. Это и нашумевший случай с издевательствами и насилием в отношении барнаульской школьницы, и тяжёлые травмы, полученные малолетними детьми в результате происшествия с батутом. Наверняка депутаты спросят о мерах профилактики, которые омбудсмен использует в своей работе. Ранее парламентарии неоднократно указывали на огрехи в работе Казанцевой. Напомним, Казанцева должна была отчитаться перед депутатами ещё в мае, но вопрос неожиданно перенесли на следующую сессию.

Вейпам – нет

Важный закон (который одобрили многие читатели amic.ru) собираются принять на этой сессии народные избранники: ввести штрафы за курение вейпов, кальянов и электронных сигарет в общественных местах. Если нововведения утвердят (а скорее всего – да), за административное правонарушение придётся заплатить от 500 до 1500 рублей. Законопроект рассмотрят во втором окончательном чтении. Напомним, что в регионе запрещено любое курение, а с октября 2020 года – и потребление никотинсодержащей продукции.

Казакам землю – без всяких торгов

Казакам, проживающим в Алтайском крае, могут разрешить получать земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов. С такой инициативой выступила региональная Общественная палата. Предполагается, что территории будут передавать казачьим обществам для сельхозпроизводства, "сохранения и развития их традиционного образа жизни и дополнительного вовлечения таких земель в сельскохозяйственный оборот, а также максимально возможного снижения земельных издержек". Первыми территориями, которые передадут казакам, может стать недвижимость в Змеиногорском и Чарышском районах Алтайского края.

Льготы для жертв политрепрессий

Председатель комитета АКЗС по соцполитике Татьяна Ильюченко готовится представить проект о мерах поддержки жертвам политических репрессий. Она предлагает ввести льготы по доставке твёрдого топлива "реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий".



Напомним, сейчас эти жители края имеют право только на компенсацию расходов по оплате твёрдого топлива. С большой долей вероятности парламентское большинство поддержит законопроект.

На старт, внимание, поехали!

Ну и главное событие, ради которого заседание сдвинули на неделю – это официальное объявление даты выборов в краевой парламент. Они пройдут в единый день голосования, 19 сентября 2021 года. Таким образом, старт избирательной кампании в АКЗС фактически придётся на 18 июня.

Желающие занять кресло депутата понесут документы в крайизбирком чуть позже – после того как партии проведут свои съезды по выдвижению кандидатов. Большинство из них пройдё в 20-х числах июня. А некоторые политобъединения, как и самовыдвиженцы, ещё должны будут собрать подписи избирателей в свою поддержку. Иначе им просто откажут в регистрации на выборах.

Напомним, при голосовании будут использовать схему одномандатных избирательных округов (об этом подробнее можно почитать здесь). Всего в краевой парламент жители нашего региона выберут 68 депутатов, из них половину по партспискам, половину – по округам. В Алтайском крае по состоянию на 1 января 2021 года было зарегистрировано 1 803 626 избирателей. Вполне возможно, что к сентябрю это число (исходя из тенденции сокращения населения) ещё уменьшится и количество электората составит менее 1,8 млн человек.

Выборы мэра и дети войны

По традиции активно ведут себя справороссы. На эту сессию они выходят сразу с двумя инициативами. В частности, в очередной раз предлагают ввести ежегодные выплаты категории "дети войны" – в размере 2 тысяч рублей (пока их делают только в юбилейные даты победы в ВОВ).



Ещё одна инициатива (если её поддержат единороссы, которые составляют большинство в АКЗС) – это возврат всенародных выборов глав муниципалитетов. Ранее эти предложения эсеры уже вносили на рассмотрение парламента, но натыкались на отрицательное заключение профильных комитетов либо протестное голосование коллег-парламентариев.

Новости и репортаж с июньской сессии АКЗС читайте на сайте amic.ru 18 июня.