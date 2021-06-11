Неврологи рассказали о способе, который позволяет эффективнее изучать новые навыки

Специалисты выяснили, что короткие перерывы при освоении новой информации полезны при изучении новых навыков. Выводы команды неврологов под руководством старшего исследователя Национального института неврологических расстройств и инсульта Национального института здоровья (NINDS) Леонардо Г. Коэна опубликовали в журнале Cell Reports.

В ходе исследования 33 здоровых добровольцев эксперты изучили мозговую активность, которая возникает, когда человек осваивает новый навык. Оказалось, что во время отдыха мозг испытуемых быстро и многократно воспроизводил прожитый через обучение опыт и тем лучше его усваивал.

Коэн отметил, что понимание роли нейронного воспроизведения во время короткого отдыха может не только улучшить методы усвоения новых знаний, но и помочь пациентам восстановить навыки, утраченные после неврологических травм, таких как инсульт.