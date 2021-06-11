Новый комплекс с пляжами и бассейном откроется в Барнауле

Ещё один пляжный комплекс с открытыми бассейнами появится в Барнауле. Проект также включает в себя развлекательный комплекс с детской игровой и волейбольной площадками, лаунж-зонами, лежаками и душевыми кабинами, а также кафе с европейской кухней.

Как сообщает "Вечерний Барнаул", новый комплекс откроется рядом с ледовым дворцом "Карандин-Арена" на Солнечной Поляне. Открытие бассейнов комплекса, название которого не уточняется, запланировано на июнь.

Напомним, что в 2021 году в Алтайском крае к работе допустили 19 пляжей.Так, в Барнауле готовы принять посетителей три пляжа. Городской пляж на острове Помазкин пока не входит в их число.

Кроме того, разрешена работа пляжей в Яровом и на озере Колыванском в Змеиногорском районе, а также на "Бирюзовой Катуни" в Алтайском районе.

Всего на территории края планируется организовать 55 пляжей (9 из них – в детских оздоровительных учреждениях).