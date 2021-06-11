Более 140 повреждений выявили во время опрессовки по контуру ТЭЦ-3 в Барнауле

В Барнауле в четыре этапа проходят гидравлические испытания теплосетей на прочность. По контурам М-31 и М-34 работы уже завершены.

Магистраль М-31 снабжает горячей водой 108 тысяч жителей Индустриального, Центрального и Железнодорожного районов Барнаула. Здесь специалисты СГК нашли 90 повреждений. Около половины горожан, которых обслуживает магистраль, получили горячую воду досрочно.

На магистрали М-34, обеспечивающей ресурсом 69 тысяч жителей Железнодорожного, Центрального и Индустриального районов города, нашли 51 повреждение. Здесь подачу ресурса возобновили раньше срока в 22 домах.

В пресс-службе мэрии отметили, что следующий этап опрессовки в Барнауле начнётся с 15 июня.

Подробную информацию о домах, в которых отключат водоснабжение в ходе опрессовки, можно узнать на карте: