Трамп призвал Байдена не засыпать на встрече с Путиным

Бывший американский президент Дональд Трамп пожелал действующему главе государства Джо Байдену не засыпать на встрече на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.
"Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания", – сказал он.
В мае 2020 года Дональд Трамп дал Байдену прозвище "Сонный Джо", когда тот в период избирательной кампании едва не заснул во время обращения Хиллари Клинтон.
Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джозефа Байдена, пройдёт 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений и ряд других вопросов. Перед саммитом Байден отмечал, что США хотят стабильных отношений с Россией, но страна готова отстаивать демократические ценности.
Комментарии
Рядом госсекретарь будет, толкнёт, когда тот захрапит.)
Хорошо трумпу, на работу теперь ходить не надо, а биден пашет, как путанка без сна и отдыха.Попробуй тут не закемарь!
Подкалывает Байдена, он же не виноват, что старее других