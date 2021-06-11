Трамп призвал Байдена не засыпать на встрече с Путиным

Бывший американский президент Дональд Трамп пожелал действующему главе государства Джо Байдену не засыпать на встрече на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

"Удачи Байдену на переговорах с президентом Путиным. Не засыпай на встрече и, пожалуйста, передай ему мои наилучшие пожелания", – сказал он.

В мае 2020 года Дональд Трамп дал Байдену прозвище "Сонный Джо", когда тот в период избирательной кампании едва не заснул во время обращения Хиллари Клинтон.

Встреча президентов России и США, Владимира Путина и Джозефа Байдена, пройдёт 16 июня в Женеве. Стороны обсудят состояние и перспективы дальнейшего развития отношений и ряд других вопросов. Перед саммитом Байден отмечал, что США хотят стабильных отношений с Россией, но страна готова отстаивать демократические ценности.