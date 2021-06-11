Десять человек погибли в ДТП в Алтайском крае с начала года

С начала 2021 года в Алтайском крае зафиксировали 330 ДТП, в которых погибли 10 человек. Ещё 391 получил травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, основным видом ДТП остаётся наезд на пешехода. Таких происшествий зарегистрировано 150 (94 – на пешеходных переходах). Шесть человек в них погибли, а 148 получили травмы.

С участием несовершеннолетних с начала года зарегистрировано 59 происшествий, в которых 64 ребёнка получили травмы.

"Госавтоинспекция города Барнаула призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, уважительно относиться друг к другу", – сказано в сообщении МВД.