Десять человек погибли в ДТП в Алтайском крае с начала года

С начала 2021 года в Алтайском крае зафиксировали 330 ДТП, в которых погибли 10 человек. Ещё 391 получил травмы различной степени тяжести.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, основным видом ДТП остаётся наезд на пешехода. Таких происшествий зарегистрировано 150 (94 – на пешеходных переходах). Шесть человек в них погибли, а 148 получили травмы.
С участием несовершеннолетних с начала года зарегистрировано 59 происшествий, в которых 64 ребёнка получили травмы.
"Госавтоинспекция города Барнаула призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения, уважительно относиться друг к другу", – сказано в сообщении МВД.
Комментарии
От короны по 10-12 в день умирают. Вот вам и сравнение
Какая то лажа. Только 31 мая в 2 дтп погибли 8 человек
11.06.2021 10:18
водитель
Где?
1.06.2021 10:18
водитель
Действительно, нолик потеряли. За прошлую неделю -11 человек
11.06.2021 10:48
- гость -
Да где ?
Ужасная статистика. Эта статистика как то отражается на зарплате ГИБДД ???
конечно нет, а должна.
А какие меры принимались по профилактике таких проишествий???
Что за статистика?(((За начало месяца уже сколько человек погибли в дтп. а тут пишите с начала года 10 человек.Как понимать?
это за неделю посчитали?
Амик, вы прежде чем что то писать, проверяйте информацию. В ДТП люди гибнут практически каждый день... Какие 10 человек.