Безработный сельчанин в Алтайском крае решил заправить машину друга, но разбил её

В Быстроистокском районе полицейские задержали подозреваемого в угоне иномарки у односельчанина. Об этом рассказали в региональном ГУ МВД.

Неработающий мужчина подвыпил и уснул в машине товарища. Проснувшись, он увидел, что в автомобиле очень мало бензина. Мужчина собрался дозаправить машину и поехал на ближайшую заправку.

По пути он попал в ДТП, после чего нетрезвого водителя задержали сотрудники полиции.

"В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)", – сказано в сообщении.

Ранее в Онгудайском районе Республики Алтай инспекторы ДПС задержали угонщика раритетного автомобиля. Мужчина пояснил, что проходил мимо дома потерпевшего и, увидев автомобиль, захотел на нём покататься. Дверь при этом не была заперта, а двигатель на такой машине заводится без ключа зажигания.