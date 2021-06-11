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Более 1600 выпускников в Барнауле сдают ЕГЭ по физике и истории

, ИА "Амител"
В 2021 году эти экзамены нужны только тем, кто планирует поступать в вузы
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

11 июня барнаульские выпускники сдают ЕГЭ по истории и физике. Всего на экзамены идут более 1600 выпускников.

В 2021 году ЕГЭ по физике сдают 824 человека в 15 пунктах проведения. Работа состоит из двух частей, в которых 32 задания. Продолжительность экзамена – 3 часа 55 минут.

Сдавать историю будут 843 выпускника также на 15 пунктах. 

Экзамен состоит из двух частей: первая содержит 19 заданий, вторая – шесть. На их выполнение даётся всё те же 3 часа 55 минут.

В пресс-службе мэрии напомнили, что ЕГЭ в 2021 году сдают только те, кто собирается поступать в вузы. В пунктах проведения экзамена соблюдена социальная дистанция 1,5 м, на входе выпускники обрабатывают руки антисептиком и проходят обязательную термометрию.

Ранее почти 70% российских выпускников высказали мнение о том, что на ЕГЭ невозможно пронести шпаргалки или телефон. Ещё половина заявили, что в ходе экзамена в их аудитории никто не пользовался шпаргалками.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.06.2021 11:45
- гость -

Ну как бы и раньше ЕГЭ по физике и истории нужно было только тем кто планирует поступать в вузы на направления, где вступительными экзаменами являются данные предметы... Для получения аттестата предметы по выбору давно не нужны и в чем смысл Единого экзамена не совсем понятно... Единый он в чем и для чего? Чисто вступительный экзамен в вуз, проведение которого переложено почему то на школу...

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