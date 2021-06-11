Огненная Луна. Как выглядело солнечное затмение в разных концах Земли

10 июня жители Земли могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. При таком затмении Луна проходит по диску Солнца, но закрывает его лишь частично. Полное огненное кольцо, которое ожидалось, в итоге никто не увидел, но зрелище всё равно получилось захватывающим. Лучше всего явление было видно в Канаде, Гренландии и северной части России. В Алтайском крае затмение тоже наблюдали, здесь Луна закрыла Солнце на треть. Фоторепортаж с события можно посмотреть тут.

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