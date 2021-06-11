Блогера Юрия Хованского отправили в СИЗО

Суд отправил в СИЗО блогера Юрия Хованского, которого задержали и обвинили в оправдании терроризма. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа", – сказано в сообщении пресс-службы судов города.

Напомним, что о задержании Хованского стало известно 9 июня. В отношении блогера завели уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Признаки преступления увидели в песне, в которой он оправдывал теракт в "Норд-Осте", призывал к убийству детей и новым взрывам в метро. Сам блогер вину признал.