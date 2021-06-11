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Алтайский крупяной завод стал участником нацпроекта "Производительность труда"

, ИА "Амител"
Рабочая группа предприятия будет оптимизировать поток производства гречневой крупы

На алтайском предприятии "Крупяной завод" прошло стартовое совещание по реализации нацпроекта "Производительность труда". На мероприятии присутствовали сотрудники компании, эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и представители Минэкономразвития Алтайского края. 

ООО "Крупяной завод" стал участником девятой волны нацпроекта в Алтайском крае. Сейчас предприятие завершило "этап подготовки", который включал диагностику готовности к реализации проекта, выбор пилотного потока, а также формирование рабочей группы и её обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков.

Руководитель предприятия Александр Михеев на общем собрании коллектива рассказал о поставленных задачах и целях и отметил значимость результатов проекта для каждого сотрудника и компании.

Эксперты ФЦК представили нацпроект "Производительность труда" и лучшие практики предприятий – участников нацпроекта регионов Российской Федерации. Они обозначили порядок внедрения инструментов бережливого производства, а также рассказали об их влиянии на эффективность производства. 

Следующие три месяца сотрудники ООО "Крупяной завод" будут искать слабые места пилотного потока и продумывать мероприятия по его улучшению. Эксперты ФЦК будут присутствовать на площадке и консультировать рабочую группу. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях. Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

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Автор:
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