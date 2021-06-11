Алтайский крупяной завод стал участником нацпроекта "Производительность труда"

На алтайском предприятии "Крупяной завод" прошло стартовое совещание по реализации нацпроекта "Производительность труда". На мероприятии присутствовали сотрудники компании, эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда и представители Минэкономразвития Алтайского края.

ООО "Крупяной завод" стал участником девятой волны нацпроекта в Алтайском крае. Сейчас предприятие завершило "этап подготовки", который включал диагностику готовности к реализации проекта, выбор пилотного потока, а также формирование рабочей группы и её обучение основам бережливого производства и оптимизации потоков.

Руководитель предприятия Александр Михеев на общем собрании коллектива рассказал о поставленных задачах и целях и отметил значимость результатов проекта для каждого сотрудника и компании.

Эксперты ФЦК представили нацпроект "Производительность труда" и лучшие практики предприятий – участников нацпроекта регионов Российской Федерации. Они обозначили порядок внедрения инструментов бережливого производства, а также рассказали об их влиянии на эффективность производства.

Следующие три месяца сотрудники ООО "Крупяной завод" будут искать слабые места пилотного потока и продумывать мероприятия по его улучшению. Эксперты ФЦК будут присутствовать на площадке и консультировать рабочую группу. Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях. Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.