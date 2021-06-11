Дорожники приступили к укладке асфальта в Северном Власихинском проезде

Дорожники приступили к укладке нижнего слоя асфальта в Северном Власихинском проезде в Барнауле. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

"Полностью уложить нижний слой асфальтового покрытия мы планируем до конца июня. Затем бригада приступит к установке бортовых камней, строительству тротуаров и укладке верхнего слоя асфальта", – рассказал главный инженер подрядной организации ООО "Алтайдорстрой" Константин Моисеев.

Всего рабочие планируют уложить 600 метров асфальта. К 1 сентября на участке проезда Северного Власихинского от ул. Попова до проспекта Энергетиков появится новая дорога протяжённостью 1,6 км и шириной 7,5 метра.

Общая стоимость работ составляет 249,5 миллиона рублей.