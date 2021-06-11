95 приусадебных участков остаются частично подтопленными в Затоне

Уровень воды в Оби в районе Затона составляет 554 сантиметра. Частично подтопленными остаются 95 приусадебных участков.

По информации ГУ МЧС России по Алтайскому краю, на участке от села Усть-Чарышская Пристань до города Барнаула продолжается медленный рост уровня воды. Показатели превысили критический порог, затем резко пошли на спад, а теперь вода снова прибывает. Такие перепады обусловлены значительными осадками в верховьях, которые волной доходят до Барнаула.

"С учётом имеющихся данных, подтопление жилых домов в ближайшее время не прогнозируется. На остальных водных объектах гидрологическая обстановка стабильная. В основном наблюдается устойчивая динамика снижения уровня воды", – добавили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Затоне всё ещё сохраняется риск подтоплений. Региональные власти не исключают подъёма уровня воды в Чарыше, Ануе, Катуни, Бии и Оби.