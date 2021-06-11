Сеть АЗС "Газпромнефть" разыгрывает три миллиона рублей

На АЗС сети "Газпромнефть" началась новая акция – "Целься в мечту". Её участники могут выиграть официальные мячи чемпионата Европы по футболу, эксклюзивные сувениры от сборной России, бонусы на покупку топлива и другие ценные призы.

Правила простые. Нужно заправиться от 30 литров с применением карты лояльности "Нам по пути", открыть мобильное приложение АЗС "Газпромнефть" и зайти в футбольную игру в разделе акций. Игроку предстоит пробить серию пенальти, но на пути к цели ему противостоит умелый вратарь. В игре пять попыток. Чем больше мячей игроку удастся заколотить в течение игры – тем ценнее будет его приз.

Кстати, если при заправке указанным объёмом топлива до 30 июня ещё приобрести кофе и хот-дог, то можно сэкономить 2 рубля с каждого литра.

Отметим, что одновременно с акцией "Целься в мечту" стартовала новая рекламная кампания топлива G-Drive со слоганом "G-Drive – Движущая сила", главной звездой которой стала чемпионка мира, капитан сборной России по фигурному катанию Елизавета Туктамышева. Участники акции могут воспользоваться движущей силой G-Drive, чтобы повысить шансы выиграть ценный приз: заправка высокотехнологичным топливом даёт дополнительную, шестую попытку удара по воротам.

Акция "Целься в мечту" продлится шесть недель: с 11 июня до 25 июля. А в финале среди всех участников, оплативших топливо с помощью карты VISA, будут разыграны три суперприза: сертификаты на 1 000 000 рублей.

Подробные правила акции – на сайте www.gpn-promo.ru.