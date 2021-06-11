Алтайские депутаты решили ужесточить законы в отношении аттракционов

Комитет правовой политики АКЗС и депутаты фракции "Единая Россия" готовят предложения в Госдуму и правительство РФ по изменению правил установки и использования аттракционов, а также поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба ЕР.

Накануне прошло совещание с представителями инспекции гостехнадзора, парков аттракционов, Народного фронта. В мероприятии также приняли участие зампредседателя правительства края Александр Лукьянов и уполномоченный по правам ребёнка в крае Ольга Казанцева. После несчастного случая с батутом в Барнауле, когда пострадали двое детей, по всему региону начались рейды по осмотру аттракционов. По словам руководителя краевой инспекции гостехнадзора Александра Фунтикова, во многих муниципалитетах выявлены нарушения. Фунтиков отметил, что учёт аттракционов-одиночек – это одна из главных проблем при проведении проверок.

Дело в том, что для всех аттракционов установлена отсрочка регистрации до апреля 2022 года, а у батутов – до октября 2022 года. В связи с этим на сегодняшний день в крае нет зарегистрированных аттракционов и точных данных об их количестве.

"Сроки моратория на работу без предоставления разрешений нужно сократить. Так мы хоть как-то сможем контролировать эту сферу", – сказала детский омбудсмен Ольга Казанцева. На совещании также высказывались предложения ужесточить наказание за отсутствие сертификатов на аттракцион и другие нарушения. "В больших парках все аттракционы проходят обязательную проверку перед летним сезоном. У нас в штате есть инженер по безопасности, все сотрудники проходят инструктаж и подготовку. Индивидуальные предприниматели, которые решают вдруг поставить батут у торгового центра, всего этого не делают", – отметил директор барнаульского зоопарка, член фракции "Единая Россия" Сергей Писарев.

"В этом вопросе важно соблюдать баланс. Новыми требованиями и правилами мы можем создать проблемы добросовестным бизнесменам. Однако последние происшествия на аттракционах показывают, что контроль за сферой нужно усиливать, чтобы предотвратить такие вопиющие случаи в будущем. Ведь на кону здоровье и безопасность детей", – заметил председатель правового комитета, депутат "Единой России" Денис Голобородько.

По мнению директора парка "Солнечный ветер" Романа Романова, требования к владельцам аттракционов вполне достаточные, и запрещать ещё что-то не стоит.

Участники дискуссии сошлись на том, что нужно подготовить предложения по изменению или уточнению формулировки статьи 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов), также предложить ввести новый состав административного правонарушения: "Нарушение требований к техническому состоянию и эксплуатации аттракционов". Санкции по этой статье предусматривали бы серьёзные штрафы для недобросовестных предпринимателей.

Комитет по правовой политике соберёт все поступившие предложения, после чего представит их на сессии АКЗС. Затем планируется направить обращение об изменении правил установки аттракционов в правительство РФ, а предложения по поправкам в КоАП – в Госдуму.