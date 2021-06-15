Да что ты говоришь: "Ростелеком" поможет компаниям проанализировать разговоры с клиентами

"Ростелеком" запускает услугу "Аналитика речи" – сервис автоматического анализа всех записанных разговоров клиентов с операторами заказчика. Продукт основан на технологиях распознавания речи и искусственного интеллекта. Главная задача услуги – помочь компаниям существенно сократить затраты на контроль качества обслуживания и увеличить продажи.

"Аналитика речи" – удобный инструмент для виртуальной АТС "Ростелекома", с помощью которого можно контролировать качество работы операторов. Благодаря технологии искусственного интеллекта исключается человеческий фактор и субъективная оценка. Автоматизация процесса позволяет компаниям сэкономить время на прослушивание и составление отчётов о работе, например, сотрудников кол-центра", – рассказывают представители "Ростелекома".

У сервиса простой и понятный интерфейс. Есть возможность использования предустановленных отчётов и словарей, кастомизации, анализа вызовов по ключевым словам, эмоциям и фразам, работы с жалобами клиентов и многое другое.

До 13 августа услугу "Аналитика данных" можно подключить бесплатно на 30 дней. После окончания акции тариф составит 1 рубль за минуту анализируемой речи. Подробности можно узнать на сайте. Услуга подключается в личном кабинете виртуальной АТС "Ростелекома".