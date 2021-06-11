12 505 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число случаев коронавируса выросло на 12 505 – это максимум с середины февраля. За всё время в стране выявили 5 180 454 заражения ковидом, сообщает федеральный оперштаб.

Наибольший прирост заболевших зафиксировали в Москве (+5853 человека за сутки), Санкт-Петербурге (+863) и Московской области (+837). В Алтайском крае выявили ещё 65 случаев COVID-19.

Выздоровели за весь период 4 782 183 человека, в том числе 10 188 – за последние сутки.

Скончались ещё 396 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 125 674 летальных случая.