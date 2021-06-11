Россияне рассказали, сколько денег им нужно для финансовой независимости

Россияне считают, что доход в размере 74,9 тысячи рублей позволит им чувствовать себя финансово независимыми. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Сбербанка.

Самодостаточными себя считают 63% опрошенных. Среди них 64% мужчин и 61% женщин. Больше всего людей, которые считают себя финансово независимыми, живут в Новосибирске, Хабаровске и Владивостоке – по 74% респондентов.

Главным критерием финансовой независимости большинство (82%) опрошенных назвали достойную зарплату. Для трети россиян важным аспектом является наличие накоплений. В среднем по стране эта сумма составляет 3,4 млн руб.

Ранее сообщалось, что более трети (37%) россиян не имеют финансовой подушки безопасности. О наличии каких-либо накоплений рассказали свыше 63% опрошенных. При этом каждый четвёртый переводит на чёрный день до 10% своего дохода, каждый пятый – от 10% до 50%, и только 5% россиян – более половины дохода.