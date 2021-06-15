Один из двух: как выбрать актуальный мужской костюм на свадьбу

Мужчины часто недооценивают свою роль в свадебном торжестве. Как бы тщательно не был продуман образ невесты и формат церемонии, если жених выбивается из контекста — это заметно. В центре внимания гостей всегда двое, поэтому образ жениха тоже должен быть совершенным.

К счастью, в 2021 году в мужских образах для церемонии бракосочетания будет достаточно свободы. Рассмотрим основные модные тенденции нынешнего свадебного сезона.

Нет, не черный

Что касается цвета, то в свадебном сезоне — 2021 в тренде будут все оттенки синего. Чем формальнее торжество, тем темнее и благороднее должен быть оттенок. Но летняя свадьба в узком кругу близких и друзей, на открытой террасе или берегу озера, позволяет выбрать костюм более яркого или, напротив, пастельного оттенка.

Втройне торжественно

Костюм-двойку лучше оставить для деловых встреч или официальных мероприятий. А для такого торжественного мероприятия, как свадьба, лучше подойдет костюм-тройка, который делает образ завершенным и более изысканным. Кроме того, большинство гостей придут на праздник в двойках, а жених должен выделяться и быть узнаваемым.

Только без рук

Брюки с жилетом — еще один менее формальный вариант для свадебного образа. Он также подойдет для небольшой камерной свадьбы в кругу "своих". Такой вариант будет особенно удачен в жаркую погоду, да и вечером, в разгар веселья, жениху будет намного комфортнее без пиджака. При этом брюки с жилетам выглядят не менее привлекательно, чем полноценный костюм.

Раз квадрат, два квадрат

В 2021 году главным фаворитом среди принтов мужских костюмов стала клетка. Причем речь идет не о еле заметном рисунке, а о крупных контрастных линиях. Этот принт гармонично вписывается в молодежные свадьбы и праздники на природе. Чтобы образ был более собранным и элегантным, лучше выбирать приталенный пиджак и слегка зауженные брюки.

Игра на контрасте

В этом сезоне контрастные комплекты будут особенно актуальны. В случае с костюмом жениха можно обыграть разный цвет верха и низа, или купить к однотонным брюкам с жилетом пиджак с принтом. Можно надеть монохромный костюм и сочетать его с жилеткой в клетку, или пиджак с акцентным рисунком комбинировать с одноцветными брюками. Вариантов сочетаний много, все зависит от вашей фантазии и личных цветовых предпочтений.

Осознанный выбор

В эпоху осознанного потребления многие предпочитают не тратиться на смокинг, который будет надет один раз и повешен в шкаф в лучшем случае до свадьбы будущего ребенка. А классический серый или черный костюм пригодится во многих ситуациях – на важном выступлении, ответственной встрече, фотосессии и других.

В Барнауле купить актуальный, качественный и стильный костюм для жениха можно в сети магазинов New Men. В салонах New Men вам предложат большой выбор моделей разных тканей, цветов и фасонов. Консультанты салона помогут вам составить образ, соответствующий вашим пожеланиям.

Кроме того, вам не придется ездить по городу в поиске деталей для свадебного образа жениха. В New Men есть все необходимое: широкий выбор классических сорочек разных оттенков, как с длинным, так и с коротким рукавом; галстуки и бабочки; зажимы для галстуков; запонки; ремни; носки и нижнее бельё.

В салонах New Men вы найдете не только торжественные мужские костюмы, но и более сдержанные, классические варианты. Поэтому здесь могут одновременно одеться и жених, и его отец.

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Сеть магазинов New Mеn

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ТЦ "Алтай", Космонавтов 6В (режим работы с 10-00 до 21-00).

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