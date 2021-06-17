Прохлада без шума и сквозняков: зачем ещё нужен кондиционер, кроме комфортного климата

Летом температура воздуха в Алтайском крае достигает 35-37°C. В такую жару хочется находиться в прохладном помещении, но уже к середине лета дома и квартиры прогреваются, в них становится душно.

Создать комфортный микроклимат поможет кондиционер. С каждым годом они становятся все доступнее, и всё больше людей пользуются возможностью контролировать температуру у себя дома или в офисе.

Но это не единственное достоинство кондиционера. Благодаря ему в офисах и на производстве повышается производительность труда. Оптимальная температура помогает повысить работоспособность человека, улучшить его настроение. Кроме того, в жару сплит-система незаменима для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями: она может снизить вероятность гипертонических кризов и инфарктов.

Современные кондиционеры производят чистый, безопасный воздух. Они помогают избавиться от избыточной влажности и предупреждают появление плесени – и все это без сквозняков или шума.

В Барнауле подобрать и установить кондиционер, который подойдёт именно вам, помогут в компании “Глобалтек”. Вы можете записаться на бесплатный замер и узнать все подробности установки по телефону: 600-670 или +7-913-210-06-70.

Компания "Глобалтек"

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 3, ТЦ "7 континент"

Тел: 600-670, +7-913-210-06-70

Сайт