В мэрии Барнаула рассказали, на что обратят внимание при приемке школ города

С 26 июля по 13 августа в Барнауле пройдет приемка учебных заведений к новому учебному году. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В городском комитете по образованию подготовили график и сформировали состав комиссии. Особое внимание будет уделено соблюдению требованию пожарной безопасности, созданию безопасных условий, техническому состоянию помещений и благоустройству пришкольных территорий.

"В состав комиссии включены специалисты комитета, сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю и УМВД России по г. Барнаулу, отдела вневедомственной охраны, отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России, Барнаульской городской организации профсоюза, комиссии по делам несовершеннолетних", — сказано в сообщении мэрии.

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