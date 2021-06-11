В Госдуму внесли законопроект о запрете на суррогатное материнство для иностранцев

Депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Петром Толстым внесли на рассмотрение законопроект о запрете на суррогатное материнство для иностранцев. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы предлагаем прописать в законе, что воспользоваться услугами суррогатной матери могут только состоящие в браке граждане России, либо одинокая женщина — гражданка РФ, для которой вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям", — рассказал Толстой.

Согласно законопроекту, дети, которые рождены суррогатными матерями для иностранных граждан, будут получать российское гражданство по рождению.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции обнаружили пятерых младенцев, запертых в квартире. В квартире с младенцами находились женщины, которые, предположительно, оказывают услуги "суррогатного материнства". Возраст детей, которые находились в квартире, составляет от шести дней до полугода.