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Скандал со взятками. Адвокат считает невиновной бывшую медсестру онкодиспансера

, ИА "Амител"
Суд назначил бывшей главной медсестре Алтайского онкодиспансера Жанне Чичкановой самое строгое наказание
Краевой онкодиспансер / Фото:akod22.ru

Краевой онкодиспансер / Фото:akod22.ru

Несправедливым и незаконным назвала адвокат Наталья Государкина приговор суда в отношении бывшей главной медсестры Алтайского краевого онкодиспансера Жанны Чичкановой. Напомним, женщина, как и две её коллеги, была признана виновной в получении взяток в особо крупном размере (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). К Чичкановой суд применил самое строгое наказание – лишение свободы на восемь лет и шесть месяцев. Однако адвокат женщины утверждает, что у следствия нет ни одного доказательства виновности медсестры. Обвиняемая вину также не признает.

О доказательствах

 "В суде не было предъявлено ни одного доказательства того, что она (Чичканова, – прим. ред.) виновна, – рассказала altapress.ru Государкина. Более того, адвокат утверждает, что смогла собрать немало доказательств, опровергающих её виновность. Например, по версии обвинения, Чичканова формировала и подписывала аукционную документацию, в которую включала характеристики товаров по договорённости с предпринимателями. Якобы благодаря этому они побеждали в аукционах и за это платили взятки. Однако Государкина утверждает, что смогла  доказать, что медсестра не имела никакого отношения к работе электронной площадки и аукционам.

Но суд результаты разбирательства не учёл, "перекопировал обвинительное заключение и вынес приговор", говорит адвокат.

"По регламенту диспансера, заявки на расходные материалы, оборудование, ремонт пишут заведующие отделениями, а не главная медсестра. Моя подзащитная выполняла техническую работу – сводила заявки от завотделениями в одну, которую передавала на подпись главврачу", – объясняет защитник.

Документы утверждаются только электронной подписью руководителя, у главной медсестры нет полномочий подписывать аукционную документацию, говорит адвокат и подчёркивает, что там действительно нет ни одной подписи Чичкановой. Однако суд почему-то исходил из того, что она подписывала аукционную документацию. "Это полностью не соответствует действительности", – указывает Государкина.

О свидетелях

На участие Чичкановой в коррупционной схеме указали представители фирм-поставщиков, те, которые и давали взятки. Адвокат же считает, что их свидетельства сомнительны.

"Я ознакомились с изъятой у одной из этих фирм документацией. Эта организация переводила крупные средства (до 397 млн рублей!) по договорам оказания юридических услуг на счета частных предпринимателей. После этого снимались наличные. Насколько мне известно, правоохранительные органы не заинтересовались такими странными переводами, похожими на уход от уплаты налогов в особо крупных размерах. Руководители компаний, передававших, как полагало следствие, взятки, почему-то не привлечены к ответственности за незаконное вознаграждение от имени юрлица. Может быть, это – цена свидетельских показаний?" – размышляет Государкина.

По мнению адвоката, этих показаний недостаточно для доказательства вины её подзащитной.

О неточностях

Государкина указывает, что служебный телефон Чичкановой год был на прослушке, и, по её словам, нет никакого подтверждения, что медсестра обсуждала с поставщиками цены, характеристики закупаемых изделий и материалов.

Но почему-то в обвинительном заключении и в приговоре написано, что якобы она их обсуждает с поставщиками. Также, по словам адвоката, в уголовном деле нет указания на номера аукционов, в которые Чичканова якобы внесла нужные поставщикам характеристики товаров, нет и ссылки на номера контрактов, которые были незаконно заключены.

"Говоря юридическим языком, в описании деяния нет объективной стороны состава преступления, мы не можем определить предмет доказывания, такое обвинение нарушает право на защиту", – подчёркивает адвокат.

По мнению Государкиной, в показаниях свидетелей много неточностей. В некоторых материалах говорится, что контракт был заключён "примерно" на 5 млн рублей. А в других цифра по этой же компании вырастает до 6,6 млн рублей. По мнению адвоката, такие "расплывчатые показания" ставят под сомнение их достоверность.

Ещё один непонятный для адвоката момент в этом деле: почему главная медсестра проходила как должностное лицо в сфере закупок, обладающее организационно-распорядительными полномочиями и выполняющее функции представителя власти.

"Ну какой она представитель власти? Она контролировала работу младшего и среднего медперсонала и была кладовщиком – принимала товар, вела склад, – отмечает адвокат. – <…> Считаю, что следователь исказил факты, а суд в этом не разобрался".

Что известно об уголовном деле в отношении бывших сотрудниц онкодиспансера

В декабре 2017-го краевой Следком сообщил, что "должностное лицо Алтайского краевого онкологического диспансера и руководитель нескольких коммерческих организаций обвиняются во взяточничестве". Речь шла об Ольге Неваре и предпринимателе Елене Жирновой. Жирнова пошла на сотрудничество со следствием, и уголовное преследование в отношении неё было прекращено.

Ольга Невара была задержана с поличным: она получила 144 500 рублей в качестве взятки от одной из предпринимательниц. Позднее Невара призналась, что и раньше получала деньги за принятие "нужных" решений при проведении закупочных аукционов. Вскоре в деле появились ещё два фигуранта – Регина Муль и Жанна Чичканова. По мнению следствия, с их помощью предприниматели выиграли 54 аукциона. В феврале 2021 года суд вынес приговор: Невара получила восемь лет четыре месяца колонии, Муль – восемь лет три месяца и штраф 3 млн рублей, Чичканова – восемь лет шесть месяцев и штраф 6 млн рублей. Адвокаты осуждённых уже заявили о своём несогласии с приговором. Краевой суд рассмотрит апелляцию 18 июня.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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