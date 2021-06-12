Расписание игр сборной России и всех остальных матчей Евро-2020. Инфографика

Долгожданный чемпионат Европы по футболу, наконец-то, стартовал. В первом матче итальянская сборная уверенно переиграла команду из Турции со счётом 3:0. Ну а сегодня, 12 июня, свой путь на турнире начинает и сборная России. Наши футболисты в Санкт-Петербурге померятся силами с грозной сборной Бельгии. И это только начало: впереди у болельщиков целый месяц крутого футбола нон-стоп. А российскую команду ждут ещё как минимум два матча группового этапа. А затем, надеемся, наши сыграют и в плей-офф. Когда, во сколько и где можно посмотреть матчи Евро-2020, смотрите в инфографике.

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