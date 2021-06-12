В ГИБДД разъяснили как будут фиксировать разговоры по телефону за рулем

В связи с разработкой проекта приказа о скрытом надзоре за соблюдением ПДД начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин рассказал ТАСС о методах, которые планируется использовать.

По его словам, факты разговора по телефону будут фиксировать визуально.

"Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео, — уточнил Митрошин. — В принципе, визуально, конечно".

Ранее в московском ГИБДД заявили, что за использование гаджетов при сдаче экзаменов на права россиян будут наказывать.

В ведомстве напомнили, что ответственность за использование скрытых микрофонов и камер на экзамене предусмотрена по статье 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"). Максимальное наказание по этой статье – четыре года лишения свободы.