В ГИБДД разъяснили как будут фиксировать разговоры по телефону за рулем

В связи с разработкой проекта приказа о скрытом надзоре за соблюдением ПДД начальник Научного центра безопасного дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин рассказал ТАСС о методах, которые планируется использовать.
По его словам, факты разговора по телефону будут фиксировать визуально.
"Могут зафиксировать, сфотографировать или снять на видео, — уточнил Митрошин. — В принципе, визуально, конечно".
Ранее в московском ГИБДД заявили, что за использование гаджетов при сдаче экзаменов на права россиян будут наказывать.
В ведомстве напомнили, что ответственность за использование скрытых микрофонов и камер на экзамене предусмотрена по статье 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"). Максимальное наказание по этой статье – четыре года лишения свободы.
Комментарии
А на днях мне муж сказал, что у нас будет ребёнок
А у нас два.
***
Не болтай у телефона,
Болтун - находка для ГИБДДона...
***
***
Не болтай у телефона,
Болтун - находка для ГИБДДона...
***